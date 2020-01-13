الجيش الوطني الليبي: قواتنا باقية بمواقعها بطرابلس ولم ولن ننسحب خطوة واحدة للوراء

أعلن الجيش الوطني الليبي، في بيان له، ان "قوات الجيش باقية في جميع المواقع في العاصمة الليبية طرابلس، ولم ولن تنسحب خطوة واحدة للوراء"، مؤكداً "العزم على تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات والجماعات الإرهابية".
تأتي هذه التصريحات في ظل وصول قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر تطورات بالقضية الليبية.
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