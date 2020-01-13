الجيش الوطني الليبي: قواتنا باقية بمواقعها بطرابلس ولم ولن ننسحب خطوة واحدة للوراء

أعلن ​الجيش الوطني​ الليبي، في بيان له، ان "قوات الجيش باقية في جميع المواقع في العاصمة الليبية ​طرابلس​، ولم ولن تنسحب خطوة واحدة للوراء"، مؤكداً "العزم على تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات و​الجماعات الإرهابية​".

تأتي هذه التصريحات في ظل وصول قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير ​خليفة حفتر​، إلى العاصمة الروسية ​موسكو​، لبحث آخر تطورات بالقضية الليبية.