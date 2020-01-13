بري: أريد حسان دياب ولكن لا أريد له ان يقيدني ويقيد نفسه

شدد رئيس مجدلس النواب ​نبيه بري​، في تصريح خلال لقائه مجلس ​نقابة الصحافة​، على أنه يريد "حكومة تحارب ​الفساد​ وحكومة لديها كفاءات تنقذ البلد مما نحن فيه. أريد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ولكن لا أريد له ان يقيدني ويقيد نفسه اذا كان هو لا يريد أن يمشي معي فأنا سأمشي معه. أريد حكومة بغض النظر عن اسمها ورفضت حكومة سياسية صرف".

وأعلن بري أنع مع "السير بحكومة بأسرع وقت وأنا و​كتلة التنمية والتحرير​ سنصوت لها في ​المجلس النيابي​ وليس بالضرورة ان اكون فيها"، وردا على سؤال حول حكومة تصريف الاعمال، قال: "عليها ان تقوم بعملها حتى آخر لحظة وحتى ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​".

واعتبر أن "50 في المئة من أسباب التدهور الاقتصادي سببه سياسي صرف"، مضيفا: "أعطونا حكومة انقاذية وأؤكد لكم ان إنقاذ ​لبنان​ ممكن ووقف الانحدار ليس صعباً وال​سياسة​ هي الاساس"، وردا على سؤال حول الصلاحيات الاستثنائية لاي حكومة، قال بري: "ليس وارد عندي طالما المجلس النيابي حاضر لتلبية الطلبات".