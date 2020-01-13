شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يواجه وزير الزراعة بمشكلة فى كارت الفلاح..والوزير يعد بحل سريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة بدأت فى تنفيذ توزيع الأسمدة من خلال كارت الفلاح بمحافظتى الغربية وبورسعيد، وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة ردا على ما قاله النائب سليمان وهدان، بعدم قدرة بعض المزارعين بمحافظة بورسعيد الحصول على الاسمدة، أن القرار الوزارى نص على عدم صرف الأسمدة فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة الذكية فيها إلا بكارت الفلاح، خاصة أن ذلك يأتى فى إطار استيراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

وأشار إلى أن مشكلة بعض المزارعين ببورسعيد، أنهم ليس لديهم كارت الفلاح، وتوقفوا عن صرف الأسمدة، وسيتم بحث مشكلتهم والعمل على حلها سريعاً.

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وبدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.