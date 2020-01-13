شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب ترجيء مناقشة تعديل قانون الرى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً آخرين بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى، لأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الرى وأحالته لمكتب المجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره.

وطالب النائب تامر عبد القادر، بضرورة تعديل القانون الحالي للرى، نظرا لانه يحظر زراعة الأرز بالوادى الجديد، لاعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، موضحا ان المحافظة تتجه حاليا لزراعة الأرز الجاف الذى لايحتاج كميات كبيرة من المياه.

وأوضح عبد القادر، أن اهالى الوادى الجديد يعانون حاليا بسبب ذلك الحظر، خاصة وان حظر زراعة الأرز بالمحافظة أدى الى انتشار البرك بالمحافظة.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرى المقدم من الحكومة والذى يعد بمثابة قانون جديد للرى يتضمن العديد من التعديلات وحلول لتلك المشكلات، حيث يسمح بزراعة الأرز في أي مكان بالجمهورية بعد موافقة وزيرى الزراعة والرى.

وأضاف، ومن المنتظر مناقشة ذلك المشروع بالجلسة العامة تمهيدا لاقراره، وبالتالي يكون من الأفضل ارجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبد القادر الذى يهدف لتعديل احد مواد القانون الحالى، مضيفا خلال المناقشة بالجلسة العامة سيكون من حق النواب ادخال كافة التعديلات المطلوبة قبل اقراره بما يصب في صالح البلاد.

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ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة بدأت بالفعل فى تجربة زراعة الأرز الجاف، تحت اشراف مركز البحوث الزراعية، وننتظر نتيجة تلك التجربة، حتى يتم تعميمها.

ووعد الزملوط، بتبنى الحصول على موافقة الوزراء المختصين، لزراعة الأرز الجاف بالمحافظة، حال نجاح التجربة، ودراسة الجدوى الاقتصادية للفلاح.