شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على منحة دعم الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/7/2019، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، ومقرر اللجنة فى الجلسة، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية الريفية، يتضمن دعم منحة المساعدة بمبلغ مقدر بـ3,5 مليون دولار أمريكى، حيث كانت قيمة المنحة تبلغ أكثر من 68 مليون دولار أمريكى.

وأشار الحصرى، خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، إلى أن هذا الاتفاق يسهم فى تقديم الدعم والمساندة لصغار المزراعين والتى تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، الأمر الذى يسهم فى زيادة دخولهم، وحجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة.

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من جانبه، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: "نرحب بوزير الزراعة فى مجلس النواب، ونتمنى أن ننسق ونتعاون ونسير على درب واحد لحل مشكلات الفلاح المصرى، وأتمنى أن الوزير يكون لديه الحل لمشكلة المزارعين فى بورسعيد، وحل مشكلة الأسمدة وارتفاع أسعارها"، مضيفا أن هناك حلول تتم لبعض المشكلات ولكن على أرض الواقع التنفيذ يصطدم مع صغار الموظفين، كما طالب "وهدان" بحل مشكلات أراضى قطاع شباب الخريجين الموجودين فى 13 محافظة فى مصر.