شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على رجال أردوغان فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط انفوجراف أعدته منصة تركية معارضة الضوء على من أسماهم الليبيون الاتراك ،وهم مجموعة من الشخصيات الذين يدعمون طموح اردوغان فى ليبيا

واشار الانفوجراف الى صلاح بادي، الذى وصفه بأنه أحد أبرز أبناء الأتراك في ليبيا ووأعتبر أنه همزة الوصل الحقيقية مع أنقرة، نظرا لأنه زعيم ميليشيات جبهة الصمود الإرهابية ورجل إردوغان الأول في طرابلس

واضاف التقرير الذى نشرته المنصة التركية المعارضة :"في 2012 ظهر بادي بين الثوار المسلحين وارتبط بعلاقات مع الإخوان في طرابلس، وشارك في صفوف فجر ليبيا عام 2014 للانقلاب على الديمقراطية برفض نتيجة الانتخابات النيابية وقتها، ثم انتقل إلى تركيا هربا من الملاحقة في 2015، ثم عاد إلى ليبيا في 2018، بعد وضعه على قوائم المجرمين دوليا من جانب الأمم المتحدة وواشنطن."

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وتابع الانفوجراف :"أما وسام بن حميد، فهو أحد أبرز أحفاد العثمانلي، ميكانيكي سيارات بمصراتة تحول إلى مقاتل متطرف، وترقى بسبب أصوله التركية إلى صفوف القادة بفجر ليبيا الإرهابية، وشارك في ارتكاب جريمة "السبت الأسود" في يونيو 2013، والتي راح ضحيتها قرابة 50 شابًا من المتظاهرين السلميين ببنغازي، لكنه قُتل خلال مواجهات مع الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر."

وأضاف:"بدوره، يتولى فتحي باشاغا حقيبة الداخلية بـ"الوفاق"، والمعروف بعلاقته بالميليشيات الإرهابية، لكن المفاجأة أن عائلته معروفة منذ القدم بأصولها التركية وتتمركز في مصراتة، ويعد رجل الإخوان في حكومة الوفاق ولديه روابط قوية مع أنقرة، أما عبد الرؤوف كارا قائد قوة الردع الخاصة فعائلته من أصول تركية أيضا، وتسيطر ميليشياته على مطار معيتيقة، وتتواجد بقوة مسلحة لها في طرابلس".