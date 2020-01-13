بعد صلاة الفجر.. سقوط أجزاء من سقف مسجد على المصلين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

فوجئ المصلون في مسجد سيدي خميس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب الانتهاء من صلاة فجر اليوم الاثنين، بتساقط أجزاء من سقف المسجد، في واقعة ليست الأولى من نوعها، حسب الأهالي الذين أكدوا تقدمهم بشكاوة لمديرية الأوقاف بالمنوفية وللمحافظين السابقين.

وأكد الأهالي مناشدتهم للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة التدخل والتوجيه بعمل صيانة للمسجد بأسرع وقت حفاظًا على سلامة المصليين وحتى لا تتكرر الكارثة بشكل أكبر.

وفي السياق أكد مصدر، رفض نشر اسمه، أن محافظة المنوفية شكلت في عام 2017 لجنة هندسية من مديرية الإسكان، والإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، وحي غرب شبين الكوم، عقب تساقط أجزاء من سقف المسجد، وذلك لعمل تقرير مفصل عن الحالة العامة له، لعرضها والبدء في إجراءات الصيانة، وبالفعل تم كتابة تقرير أوصى بضرورة الصيانة الفورية للمسجد حتى لا تتكرر الواقعة، حفاظًا على سلامة المصليين.