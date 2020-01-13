وزير الزراعة: نبحث حل أزمة الأسمدة.. ونعمل على تطبيقها عبر كارت الفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بدأت فى تنفيذ توزيع الأسمدة، من خلال كارت الفلاح بمحافظتي الغربية وبورسعيد.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة ردا على ما طرح النائب سليمان وهدان، بعدم قدرة بعض المزارعين بمحافظة بورسعيد الحصول على الاسمدة، أن القرار الوزارى نص على عدم صرف الأسمدة، في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة الذكية فيها، إلا بكارت الفلاح، خاصة أن ذلك يأتى في إطار استيراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن مشكلة بعض المزارعين ببورسعيد، ليس لديهم كارت الفلاح، وتوقفوا عن صرف الأسمدة، وسيتم بحث مشكلتهم والعمل على حلها.