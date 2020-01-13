النواب يوافق علي التعديل الرابع لمنحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية الريفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/7/2019، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، ومقرر اللجنة فى الجلسة، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية الريفية، يتضمن دعم منحة المساعدة بمبلغ مقدر ب 3 مليون دولار أمريكى، حيث كانت قيمة المنحة تبلغ أكثر من

68 مليون دولار أمريكي.

وأشار الحصرى، خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، إلى أن هذا الاتفاق يسهم فى تقديم الدعم والمساندة لصغار المزراعين والتي تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، الأمر الذي يسهم فى زيادة دخولهم، وحجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة.