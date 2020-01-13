أوكرانيا: اجتماع لندن سيبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: قال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، اليوم الاثنين، إن اجتماع لندن سيبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران وقضية التعويضات لذوي الضحايا وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن تصريح إيران بأن الطائرة المنكوبة حلقت قرب موقع عسكري حساس "سخيف". وأكد أن "إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف".

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