إستغرق ساعتين ونصف...انتهاء لقاء أردوغان والسراج في إسطنبول

انتهى لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 12 جانفي 2020، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مدينة إسطنبول. واستغرق لقاء أردوغان والسراج المغلق، قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول. ولم يصدر بعد، بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء.

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