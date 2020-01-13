وكالات- أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن عقد مفاوضات بين قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في موسكو اليوم الاثنين 13 جانفي 2020 .
وقالت وكالة "سبوتنيك" إن اللقاء يٌعقد بناء على المبادرة الروسية-التركية.
ووفقا للمصدرذاته، فإن اللقاء سيعقد بمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.
وأضافت أن اللقاء سيجري مع الزملاء الأتراك.
ووصل اليوم الاثنين، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية وسيصل السراج اليوم الاثنين أيضاً، حيث من المنظر عقد مفاوضات في موسكو.
وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، قال في وقت سابق، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قد يزورا موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجيّة الروسيّة: السراج وحفتر يجريان اليوم محادثاتٍ في موسكو بمشاركة ممثّلين روس وأتراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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