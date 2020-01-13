العاهل البحريني يتلقّى دعوة من رئيس وزراء باكستان لزيارة إسلام آباد

استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاثنين السفير أفضال محمود سفير باكستان لدى المملكة؛ حيث نقل رسالة من رئيس وزراء باكستان عمران خان تتضمن دعوة لملك البحرين لزيارة باكستان، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
المتبادلة والاحترام والتفاهم.
وذكرت وكالة أنباء البحرين بنا أن عاهل البحرين أشاد، خلال اللقاء، بما يشهده التعاون الثنائي من تميز في جميع المجالات، مؤكدا أن العلاقات البحرينية الباكستانية هي علاقات استراتيجية راسخة تقوم على أسس ثابتة من المصالح
وأعرب ملك البحرين عن تقديره لجهود الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ودورهما في دعم أطر التعاون وتعزيز الروابط الوثيقة مع المملكة.. مشيدا بالدور المحوري لباكستان في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وإسهاماتها الإيجابية مع المجتمع الدولي في ترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
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