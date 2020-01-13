طهران ترفض تغريدات ترامب الداعمة للمحتجين في إيران

رفض المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، تغريدات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب فيها عن تأييده للإيرانيين، وفقاً لروسيا اليوم.
وقال المتحدث، علي ربيعي، إن ترامب، الذي طالبالسلطات الإيرانية في تغريدات بالفارسية والإنجليزية بعدم قتل المحتجين وأثنى على "الشعب الإيراني العظيم"، يذرف "دموع التماسيح" عندما يعرب عن قلقه على الإيرانيين.
وفي وقت سابق، نشر رئيس الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" دعا فيها "قادة إيران" إلى "عدم قتل المتظاهرين"، وأكد فيها أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".
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