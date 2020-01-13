تحذير من "تسونامي " في حالة ثوران بركان "تال" جنوب الفلبين

حذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الاثنين، من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي" في حالة انفجار بركان "تال" الذي بدأ بإطلاق حمم بركانية ، ما تسبب في انتشار رماد دخاني.

أفاد المعهد، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، بأن انفجار البركان الواقع في مقاطعة "باتانجاس" ، قد يتسبب في وقوع "تسونامي" في المنطقة

التي تحيط البركان، مشيرا إلى أن السلطات قامت برفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أمس الأحد.توقع المعهد انفجار البركان خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن البركان "تال" يعد من البراكين الصغيرة "جدا" ، لكنه في الوقت ذاته يمثل خطرا شديدا ، حيث يتشكل من بركان داخل بركان.وقد أدت تلك التطورات إلى إلغاء 240 رحلة طيران دولية ، بعد إغلاق مطار "نينوي أكينو" الدولي.يذكر أن البركان " تال " يقع على بعد نحو سبعين كيلومترا جنوب وسط العاصمة الفلبينية ( مانيلا ) ، وتم إغلاق المدارس وإيقاف أنشطة الشركات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى إغلاق مطار العاصمة ما تسبب في إلغاء أكثر من خمسمائة رحلة جوية دولية ومحلية.