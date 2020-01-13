"وزير خارجية أوكرانيا: طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين إلى كييف

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، الاثنين، قوله إن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال بريستايكو إن "الدول الخمس التي قُتل رعايا

لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذا إجراء قانوني".

وقال وزير خارجية أوكرانياعلى هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة

الاثنين، إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت يوم الأربعاء بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

وقال بريستايكو إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس "هراء".