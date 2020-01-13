خادم الحرمين يصل عمان لتقديم العزاء



وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله-. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله مستشار جلالة السلطان السيد شهاب بن طارق آل سعيد، و الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، وعدد من المسؤولين. كما في استقبال خادم الحرمين الشريفين، السفير السعودي لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان.

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