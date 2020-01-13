طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، بضرورة أن تقود الأمم المتحدة العملية السياسية في ليبيا.

ورحبت فون دير لاين بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت، للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل، "نعم، وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة".

وأضافت "لهذا أهمية قصوى".

بدوره، أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، ضرورة مشاركة دول جوار ليبيا، في مؤتمر برلين.

وقال الوزير الايطالي، في تصريحات صحفية في تونس، "لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا من دون إشراك الدول القريبة (الجوار)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تدعو الأمم المتحدة لقيادة العملية السياسية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.