الجامعة العربية تؤكد أهمية دور الاعلام العربي في نصرة القضية الفلسطينية

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الموضوعات التى تناقشها الدورة العادية الـ"12" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تعقد فى دبي يوم الخميس المقبل خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والتحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة شعب فلسطين.

وقال قيس العزاوي ، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن الوزراء العرب أمامهم مشروع جدول أعمال يتضمن عدداً من البنود الأساسية، من بينها الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلاً عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

وأضاف أن جدول أعمال المكتب التنفيذي يتضمن أيضاً عدداً من البنود الهامة التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية الـ"50" لمجلس وزراء الإعلام العرب لاستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، وإتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

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وأوضح أنه في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية الـ"50" لمجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 17/7/2019 ، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات اجتماعي الدورة العادية الـ"94" للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ"12" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2020 في دولة الإمارات بدبي.

وتضم اللجنة الدائمة للإعلام العربي في عضويتها كبار المسؤولين بوزارات الإعلام والهيئات المعنية بشؤون الإعلام في الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، وتناقش مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي وترفع التوصيات الخاصة بتلك البنود فيما تقتصر المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب على وزراء الإعلام والمسؤولين عن شؤون الإعلام في الدول أعضاء المكتب.