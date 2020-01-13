كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يجري محادثات مع نظيره الأيرلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيرلندا الشمالية، اليوم الإثنين، للاحتفال باستعادة السلطة التنفيذية المنقولة في المقاطعة البريطانية بعد ثلاث سنوات، وإجراء محادثات مع نظيره الإيرلندي ليو فارادكار، وفقا لما أوردته "رويترز".

انتهت الأحزاب، التي تمثل القوميين الأيرلنديين والنقابيين المؤيدين لبريطانيا، يوم السبت من مواجهة استمرت ثلاث سنوات هددت بجزء رئيسي من التسوية السلمية في المنطقة في عام 1998 من خلال تشكيل إدارة جديدة لتقاسم السلطة.

التقى جونسون أولا بالوزير أرلين فوستر من الحزب الاتحادي الديمقراطي الموالي لبريطانيا ونائبة الوزير الأول ميشيل أونيل من القوميين الأيرلنديين شين فين عند وصولهم إلى مبنى ستورمونت، مقر حكومة أيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم الحكومة الايرلندية ان فارادكار ووزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني سيصلان في وقت لاحق لاجراء محادثات.

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قبل اتفاق السلام في عام 1998، عانت أيرلندا الشمالية لثلاثة عقود من العنف الطائفي بين المتشددين الأيرلنديين الساعين إلى أيرلندا الموحدة والموالين لبريطانيا الذين يدافعون عن مكانة المنطقة في المملكة المتحدة.

وجاءت الصفقة لاستعادة السلطة التنفيذية بعد أسابيع قليلة من حصول جونسون على أغلبية كبيرة في البرلمان البريطاني، مما أنهى اعتماد حزبه على أصوات حزب الشعب الديمقراطي.

وقال جونسون إنه يعتزم استخدام الزيارة للضغط على الحاجة إلى إصلاح الخدمة العامة وللمساعدة في حل الإضراب في الخدمة الصحية.

وعدت الحكومة البريطانية بمزيد من الأموال لمساعدة أيرلندا الشمالية في تمويل الخدمات العامة إذا كان بإمكانها إعادة إدارتها مرة أخرى، لكنها لم تكشف عن أي رقم علنًا.

