كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي يهدد بتصفية حسن نصر الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتصفية حسن نصر الله أمين عام حركة حزب الله اللبنانية إذا استمر في تهديد إسرائيل.

وقال كاتس، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وتهديد إسرائيل. كلما تفاقمت محنته، تزداد غطرسته".

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وأضاف كاتس: "أُجبر على النزول في المخبأ طابقاً آخر بعد تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. وإذا تحدى إسرائيل، فلن يساعده ذلك أيضاً".

وقال حسن نصر الله، أمس الأحد، إن "ما وصل إليه الحزب من قوة تم ببركة القيادة الإيرانية، والقائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني". الذي اغتالته الولايات المتحدة أخيراً.