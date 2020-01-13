كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير العراقي إلى إيران: بغداد لا تخطط لإرسال قوات في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل، بأن بغداد لن ترسل قواتها إلى الخارج للتدريب العسكري، مضيفًا، أن العراق مستعد ليكون منصة للتجربة العسكرية للقوات الأجنبية في مكافحة الإرهاب.

وقال قنديل عندما سئل عما اذا كانت القوات العراقية قد ترسل الى روسيا أو الصين للتدريب: "لا أعتقد أن هذا ممكن، لأن هذا مخالف لقرار البرلمان بطرد جميع القوات الأجنبية من العراق".

ووفقًا للسفير، فإن تجربة القوات العراقية في القتال ضد المنظمات الإرهابية، بما في ذلك "داعش"، كافية ولا تحتاج إلى استكمالها بتدريب القوات الأجنبية.

وأوضح: "على العكس من ذلك، فإن العراق مستعد لتدريب قوات الدول الأخرى التي يمكن أن تتأثر بالهجمات الإرهابية".

قرر مجلس النواب العراقي طرد القوات الأجنبية من البلاد بعد أن قتلت الولايات المتحدة أحد كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الميليشيا الشيعية العراقية، بالقرب من مطار بغداد الدولي في 3 يناير.

Advertisements

تم تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في عام 2014 بعد أن استولت الجماعة الإرهابية على مناطق شاسعة في العراق وسوريا. ساعد التحالف العراق في القيام بعمليات عسكرية ضد إرهابي داعش، مما أدى إلى إعلان العراق النصر على المجموعة الإرهابية في عام 2017.

وعلى صعيد آخر، صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكرية لـ "سي ان بي سي" هذا الأسبوع أن وفاة أكبر جنرال في إيران قد أتاحت فرصة للعراق للحصول على مزيد من الاستقلال عن طهران.

وأضاف فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأطلسي في ″كابيتال كونيكشن” في محطة سي إن بي سي اليوم الاثنين ″أعتقد أن الوضع في العراق ربما يكون أقل ما يمكن تقديره من بين كل الأشياء التي ننظر إليها.

وأوضح "هناك بالفعل فرصة للعراق لخلق مزيد من الاستقلال لنفسه عن إيران".

وجاءت تصريحاته وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط في أعقاب غارة جوية أمريكية على العراق أسفرت عن مقتل القائد الأعلى للقاسم الإيراني قاسم سليماني.