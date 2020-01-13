كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المجلس الأطلسي": العراق لديه الآن فرصة لخلق مزيد من الاستقلال عن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكرية لـ "سي ان بي سي" هذا الأسبوع أن وفاة أكبر جنرال في إيران قد أتاحت فرصة للعراق للحصول على مزيد من الاستقلال عن طهران.

وأضاف فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأطلسي في ″كابيتال كونيكشن” في محطة سي إن بي سي اليوم الاثنين ″أعتقد أن الوضع في العراق ربما يكون أقل ما يمكن تقديره من بين كل الأشياء التي ننظر إليها.

وأوضح "هناك بالفعل فرصة للعراق لخلق مزيد من الاستقلال لنفسه عن إيران".

وجاءت تصريحاته وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط في أعقاب غارة جوية أمريكية على العراق أسفرت عن مقتل القائد الأعلى للقاسم الإيراني قاسم سليماني.

وردت طهران بمهاجمة أهداف أمريكية في العراق، لكن يبدو أن كلا الجانبين تراجع الآن عن العمليات العسكرية.

وأضاف، استمعت إلى بعض أعضاء الحكومة الأمريكية، فإنهم يعتقدون أن العراق بمرور الوقت قد انخفض أكثر فأكثر تحت سيطرة إيران".

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وقال أيضًا، إن أمريكا تحاول دفع العراق نحو أن تكون أكثر استقلالية في مجال الطاقة، لكنها واجهت معارضة من شخصين "أحدهم كان يدعى سليماني وأحدهم يدعى المهندس" في إشارة إلى زعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس الذي قتل في نفس الغارة الجوية. مضيفًا "كلاهما ماتا".

وصرح "البنية التحتية، وقوات الميليشيات ما زالت موجودة، لكن القيادة التي كانت حاسمة للغاية قد ولت".

ونتوقع احتمال أن يتراجع العراق عن النفوذ الإيراني، ولكن إذا انسحبت القوات الأمريكية، فقد طُلب رئيس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة أن تبدأ العمل على سحب القوات من البلاد.

ونوه كيمبي على أن هذا لا يريده الرئيس دونالد ترامب، ولن يحدث ”بين عشية وضحاها” أو لن يحدث "على الإطلاق".

وقال: ″أعتقد أن هذا سيكون مؤسفًا لأن هذا، بالطبع، سيفتح الطريق أمام إيران لتولي المزيد من السيطرة، في وقت يمكن أن يؤدي فيه موت هذين الشخصين إلى خلق مزيد من الاستقلال للعراق عن إيران”.