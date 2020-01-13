كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جرحى بإطلاق نار على المتظاهرين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة إيران إنترناشيونال، في خبر لها، اليوم الإثنين، بإصابة عدد من الجرحى بإطلاق نار على متظاهرين بمناطق إيرانية مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين في العاصمة، هتف الكثيرون "الموت للديكتاتور"، مما أثار غضبهم على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

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وشهدت إيران احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اعترف الجيش بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب في أوكرانيا في وقت كانت طهران تخشى فيه الضربات الجوية الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية.

وردد المتظاهرون الإيرانيون هتافات خارج جامعة في طهران، إنهم يكذبون لأن عدونا هي أمريكا، عدونا موجود هنا"، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على "تويتر"، عُرِض على عشرات المتظاهرين خارج جامعة أخرى في العاصمة وفي تجمعات في مدن أخرى.