كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اغتيال الناشط العراقي حسن هادي مهلهل في الناصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الإثنين، في خبر عاجل لها، باغتيال الناشط العراقي حسن هادي مهلهل في مدينة الناصرية.

وقالت مصادر، في تصريحات صحفية لقناة العربية، إن مجهولين اغتالوا الناشط العراقي حسن مهلهل بمسدس كاتم للصوت.

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وشهد العراق، في الآونة الأخيرة اغتيال عدد من النشطاء العراقيين، حيث اغتيل فاهم أبو علي الطائي في كربلاء عندما أقدم مسلحون على قتله بواسطة سلاح كاتم للصوت في منطقة من أكثر مناطق المدينة تحصينا، وبعدها بأيام اطلق مسلحون النار على الناشط البارز علي اللامي بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد.

وفي الأسبوع الماضي، تم العثور على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.