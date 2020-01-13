كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح 3 نقاط جديدة لإجلاء المدنيين عن إدلب بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأثنين، بيانًا، قالت فيعه إنه بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.

وأضاف البيان، أن وزارة الدفاع الروسية تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب، في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة، يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات النظام السوري، حسب تأكيد موسكو.

وكان الجيش الروسي، قد طالب الجماعات المسلحة بـ"السماح للناس بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك".

وقال سكان وأفراد من الفصائل المعارضة، أمس الأحد، إن روسيا وحلفاءها أوقفوا الضربات الجوية في منطقة إدلب السورية مع دخول وقف إطلاق النار، الذي اتفقت عليه مع تركيا حيز التنفيذ، لكن قليلين أبدوا تفاؤلهم بشأن صمود الهدنة.

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وقتل 17 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف النظام وروسيا لأربع بلدات رئيسية في محافظة إدلب، عشية موعد تطبيق وقف إطلاق النار.

وأعلنت تركيا، يوم الجمعة الماضي، أنها اتفقت مع روسيا على تنفيذ وقف لإطلاق النار لوقف تدفق عشرات آلاف المدنيين الفارين أمام العنف.

وفر مئات آلاف الأشخاص في محافظة إدلب في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قصفت الطائرات الروسية ومدفعية النظام السوري بلدات وقرى مع تجدد هجوم قوات الأسد الذي يستهدف طرد المسلحين المعارضين من آخر معاقلهم في شمال غربي البلاد.