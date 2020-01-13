طنجة.. توقيف أحد المشتبه فيهما في حادثة كريساج” بحديقة “دار الخالية” وشريكه في حالة فرار

قال مصدر أمني، اليوم الاثنين، إن فرقة الأبحاث، التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، تمكنت، الأسبوع الماضي، من توقيف أحد المشتبه فيهما في حادثة “كريساج” بحديقة “دار الخالية”، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد إصابته بجروح خطيرة على مستوى العنق، فيما لا يزال أحد المشتبه فيهما في حالة فرار.

وكشف المصدر ذاته أن الموقوف، الملقب بـ”شيبو”، والبالغ من العمر 25 سنة، تورط برفقة شريكه الفار في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين، في حق أحد الأشخاص، منتصف ليلة الاثنين الماضي، بحديقة “دار الخالية”.

وأوضح المصدر نفسه أن مصالح أمن طنجة تدخلت “بسرعة قياسية” وعملت على تشخيص هوية المشتبه فيهما، وتوقيف أحدهما، الذي توارى عن الأنظار، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من إيقافه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

وشعيت، أمس الأحد، جنازة الشاب الهالك، الذي تعرض، بداية الأسبوع الماضي، لحادثة “كريساج” بحديقة “دار الخالية”، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، أول أمس السبت، بمستشفى محمد الخامس، متأثرا بإصابة بليغة على مستوى العنق.