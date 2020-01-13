المدرب العام لبيراميدز المصري: الثنائي المغربي الأقوى في كأس” كاف”

اعتبر المدرب العام لنادي بيراميدز المصري، محمود فتح الله، أن الثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أگادير، الأقوى خلال النسخة الحالية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وبعد ضمان فريقه التأهل إلى ربع النهائي أمس الأحد، قال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: “بيراميدز يستحق اللقب بالإمكانيات المتوفرة حاليا، لكن البطولة تضم أندية قوية مثل الثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أگادير”.

وأشار المتحدث ذاته، أن بيراميدز بالإضافة للنهضة والحسنية، هي الفرق المرشحة للظفر بالللقب، دون إغفال المصري البورسعيدي الذي اعتبره قادرا على الوصول إلى الأدوار النهائية في المسابقة.

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وضمن بيراميدز تأهله بعد فوزه على ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ضمن رابع جولات المجموعة الأولى، ليرفع رصيده إلى النقطة 12، متقدما بفارق 6 نقاط عن المصري الوصيف، و10 عن إينوغو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني.

ويحتل نهضة بركان صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن موتيما بيمبي الكونغولي، ونقطة عن زاناكو الزامبي الثالث، بينما يتذيل إيساي من البنين الترتيب بنقطة وحيدة.

أما حسنية أگادير، يتربع على صدارة رابع المجموعات بمجموع 10 نقاط، مبتعدا بـ4 نقاط عن إنييمبا النيجيري الثاني، و6 عن بارادو الجزائري ثالث الترتيب، في حين يأتي سان بيدرو الإيفواري في المركز الأخير بنقطتين.