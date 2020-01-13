هكذا حاولت “البوليساريو” عرقلة معبر الكركارات و”أفريكا إيكو رايس” توضح لـ”اليوم 24″- فيديو

أظهرت مقاطع فيديو تفاصيل جديدة عن محاولة محسوبين على جبهة “البوليساريو” الانفصالية عرقلة السير في معبر الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية، أول أمس السبت، في استباق لمرور رالي “أفريكا إيكو رايس”، اليوم الاثنين

وأظهر مقطع فيديو محسوبين على “البوليساريو”، وهم متجمعين على الطريق المؤدية للمعبر، لعرقلة مرور السيارات، حاملين أسلحة بيضاء مخبأة تحت ملابسهم، يهددون بها ركاب السيارات، التي تحاول المرور عبر المعبر نحو موريتانيا.

من جانب آخر، قالت إدارة رالي أفريكا إيكو رايس لـ”اليوم 24″ اليوم، إن المشاركين غادروا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مدينة الداخلة نحو معبر الكركارات، موضحة أنها لم تسجل أي اعتراض، والإجراءات على المعبر الحدودي تم تسهيلها خصيصا للمشاركين في الرالي، مؤكدة أن تأخرها على المعبر كان بسبب العدد الكبير من المشاركين، والوقت الذي يحتاجونه للعبور.

يشار إلى أن محاولة “البوليساريو” استباق مرور رالي “أفريكا إيكو رايس” بعرقلة معبر الكركارات، كان قد وقف عليها وفد من القوات الأممية في المنطقة “المينورسو”، وأعقبه تفاعل من الأمين العام للأمم المتحدة، عبر فيه عن “القلق” إزاء التوترات المتزايدة في الصحراء، بالتزامن مع عبور سباق “أفريقيا إيكو ريس” معبر الكركارات.

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وأكد غوتيريس أنه “من المهم السماح بمرور حركة مدنية، وتجارية منتظمة، والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة” بالكركرات، مهيبا بـ“جميع الجهات الفاعلة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونزع فتيل أي توترات”.

وجدد الأمين العام، أيضا، تأكيد “التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف للنزاع في الصحراء وفقا لقرارات مجلس الأمن”.

وتجدر الإشارة إلى أن رالي “أفريقيا إيكو ريس”، الذي يربط موناكو بدكار مرورا بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، بلغ هذه السنة دورته الثانية عشرة، والتي استبقتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية بتوجيه تهديدات للمشاركين فيه بدعوى “حق الدفاع”.