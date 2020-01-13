10 أشهر حبسا لـ”مهرب معيشي” كسر أنف جمركي في باب سبتة

أدانت غرفة الجنح في ابتدائية تطوان، شخصا يعمل في التهريب المعيشي، بـ10 أشهر حبسا نافذا، إثر اعتدائه على عون جمركي، والتسبب له في كسر على مستوى الأنف في السنة الماضية بـ”باب سبتة”.
وتابعت النيابة العامة المتهم “أ.ا” بإهانة أحد رجال القوة العمومية، أثناء قيامه بمهامه، والضرب، و الجرح في حقه، والاعتراض على ممارسة مهام أحد أعوان إدارة الجمارك.
وتعود فصول القضية المذكورة إلى بداية شهر نونبر من السنة الماضية، بعدما رفض عون جمركي، يعمل في باب سبتة، السماح للمتهم بتهريب كمية من السلع.
ودخل الممتهن للتهريب المعيشي، في مشادة كلامية مع العون والجمركي، سرعان ما تحولت إلى اعتداء بالضرب، ما تسبب في إصابة العون بكسر على مستوى أنفه.
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