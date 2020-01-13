شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا : تصريح إيران حول تحليق الطائرة قرب موقع عسكري "هراء" والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو لـ "رويترز" إن إن تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس "هراء". وقال الدول الخمس التي قُتل رعايا لها في طائرة أسقطتها إيران الأسبوع الماضي ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذا إجراء قانوني. وقال بريستايكو على هامش زيارة يقوم بها لسنغافورة اليوم الاثنين إن الدول الخمس ستبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة. وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا عندما تحطمت يوم الأربعاء بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران.

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