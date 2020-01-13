شكرا لقرائتكم خبر عن "بومبيو": الهجمات على العراقيين يجب أن تنتهي والان نبدء بالتفاصيل

أدان وزير الخارجية الامريكية مايكل بومبيو، الضربات الصاروخية على قاعدة عسكرية عراقية في وقت سابق اليوم. وعبّر الوزير عن أسفه للهجوم الصاروخي على الشعب العراقي وأكد أن هذه الهجمات على العراقيين يجب أن تنتهي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بومبيو": الهجمات على العراقيين يجب أن تنتهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.