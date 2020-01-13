معاناة صحية في اليمن.. الحوثي يحصر العلاج على أتباعه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معاناة كبيرة يعيشها اليمنيون جراء قطع مليشيات الحوثي الإرهابية جميع الخدمات الصحية سواء الخدمات الأساسية أو الثانوية بعدما قامت بنهب موارد الدولة وتسخيرها لخدمة المجهود الحربي.

وأقدمت المليشيات الانقلابية على الهيمنة والسيطرة على القطاع الطبي عن طريق تهميش وفصل الكوادر والموظفين ممن لا يؤمنون بأفكارها وتعيين أتباعها.



مصادر طبية قالت إن نحو 40 ألف مريض بالسرطان لا يتلقون عناية طبية كافية في مناطق سيطرة الجماعة حيث يلقى 50% منهم حتفهم نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام.



كما يعاني المرضى وملايين اليمنيين من عدم توفر الأدوية بسبب منع الجماعة عدداً من الأدوية ومصادرتها لأغلب المساعدات ونهبها أو حجزها وبيعها في السوق السوداء.