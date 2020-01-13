اتحاد الكرة المصري يطلب توضيحا من محمد صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب اتحاد الكرة المصري توضيحا من النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سبب عدم حضوره الحفل الذي أقامه مؤخرا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمدينة الغردقة، لاختيار أفضل لاعب أفريقي.

ووجهت بعض الجماهير انتقادات لاذعة لمحمد صلاح بعد غيابه عن الحفل الذي أقيم في بلاده، فضلا عن سخريته عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" من حصول الاتحاد المصري لكرة القدم على جائزة أفضل اتحاد محلي في القارة السمراء لعام 2019.



وقال مصدر لـ"العين الرياضية" إن نجم ليفربول تلقى اتصالا هاتفيا من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد الكرة المصري، في الساعات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤول اتحاد الكرة استفسر من اللاعب عن سبب غيابه عن الحفل، وإذا كانت هناك أزمة وراء ذلك.

وحسب المصدر، فإن صلاح شرح مبرراته وأسباب عدم حضوره للحفل، وعبر عن اعتزازه باللجنة المشرفة على اتحاد الكرة.

وكان صلاح ضمن 3 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، مع السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق والذي توج باللقب، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي حصد المركز الثالث.

ولم يحضر رياض محرز الحفل أيضا، لارتباطه بمباراة ديربي مانشستر بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية التي أقيمت في نفس التوقيت، وسجل خلالها هدفا.

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وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"العين الرياضية"، في وقت سابق، إن صلاح شرح لزميله بالفريق ساديو ماني سبب عدم سفره، وكان من أول المهنئين بفوزه بالجائزة، وأن العلاقة بينهما على ما يرام.





دعم منتخب مصر

وفي سياق متصل، قال المصدر إن صلاح تلقى اتصالين من حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، ومحمد بركات مدير المنتخب، تلقى خلالهما الدعم بعد الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرا.

وختم: "اللاعب سعيد بطريقة تعامل الجهاز الفني للمنتخب معه، والتواصل الدائم منذ توليه مهام منصبه".

ولم يشارك محمد صلاح في أي مباراة مع المنتخب المصري منذ تولي حسام البدري المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2019، وذلك بسبب الإصابات.

وخاض الفراعنة خلال تلك الفترة، مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا وجزر القمر، انتهتا بالتعادل، فضلا عن فوزين وديين بنتيجة 1-0 على بوتسوانا وليبيريا.