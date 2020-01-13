الوساطة: اتفاق سلام شامل بالسودان منتصف فبراير المقبل

كشفت الوساطة بين الفرقاء السودانيين، الإثنين، عن أنه سيتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل منتصف فبراير/شباط المقبل.

وقال عضو الوساطة الجنوب سودانية، ضيو مطوك، إن الأسبوعين المقبلين حاسمان في عملية السلام، وإن الأطراف ستقدم رؤيتها الأساسية في جميع المسارات.

وأشار مطوك، في تصريحات صحفية، إلى أن اجتماع اليوم بين وفد الحكومة الانتقالية برئاسة الفريق شمس الدين الكباشي والحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار أجرى تقييما شاملاً لما تم التوصل إليه في مفاوضات الفترة السابقة، وناقشا رؤية الوساطة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن التفاوض يسير بصورة جيدة، مشيرا إلى التوصل لاتفاق نهائي في مسار الوسط، والتوقيع على اتفاق إطاري في مسار دارفور.

وبخصوص مسار الشمال فأوضح عضو الوساطة أنه على أعتاب التوقيع على الاتفاق الإطاري، مضيفا أن الأسبوع الجاري سيشهد تقديم المواقف الأساسية في مسارات التفاوض المختلفة.

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واعتبر أن التفاوض يسير بالصورة المطلوبة، قائلا: "نعمل للوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان حسب الموعد المحدد بمنتصف فبراير/شباط المقبل".

وعقدت سكرتارية لجنة الوساطة لعملية السلام السودانية التي تضم دولة جنوب السودان والأمم المتحدة واليوناميد، اجتماعا صباح اليوم في جوبا، تناول بالتقييم سير المفاوضات في مساراتها المختلفة.





وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين في جوبا، تعليق التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية ومسار شرق لمدة 3 أسابيع لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر بالسودان.

وبدأت جولات التفاوض المباشرة وفقا لـ6 مسارات تبدأ بمسار شرق السودان، على أن تعقبها مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور حول مسار تلك المنطقة.

وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.

ويشهد السودان حربا أهلية طويلة الأمد منذ عام 2003 بإقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.