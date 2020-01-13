سلاح الجو الإسرائيلي يعترف بغرق 8 مقاتلات "إف-16" جراء الأمطار

مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" أغرقتها الأمطار

اعترفت القوات الجوية الإسرائيلية بخطئها لعدم تحريك جميع الطائرات المقاتلة من حظائر الطائرات تحت الأرض قبل هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية؛ ما ألحق الضرر بعدة طائرات مقاتلة من طراز "إف-16".



ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست"، الإثنين، عن مسؤول كبير بالقوات الجوية (لم تحدد هويته)، قوله، إن 50 مليون لتر من الأمطار هطلت على قاعدة "حتسور" الجوية جنوبي إسرائيل خلال 30 دقيقة، وأغرقت مدارج الطائرات وحظيرتين تحت الأرض.

ووفقا لتقرير "القناة 12" الإسرائيلية، وصلت مستويات المياه إلى متر ونصف المتر داخل حظائر الطائرات؛ ما أدى إلى أعطال ميكانيكية بالطائرات.

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وأوضحت أن 8 طائرات مقاتلة طراز "إف-16" لحقت بها أضرار جراء المطر، 5 منها تعرضت لأضرار طفيفة و3 أضرار أخرى أكبر.



وأضاف المسؤول: "لقد كنا مخطئين في عدم إخلاء تلك الحظائر. لقد كان الأمر خطأ وسنتحقق من الحادث ونتعلم الدروس للتأكد من أن هذا لن يحدث مجددا".

ولفت إلى أن القاعدة والسرب عادت إلى العمل الأحد، ومن المتوقع إصلاح كل طائرة متضررة والعودة إلى العمل في الأسبوع المقبل.

وقال الضابط البارز إنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بالطائرات؛ فإن الفيضان "لم يضر بالقدرة التشغيلية للقوات الجوية".

وضربت إسرائيل عاصفتان قويتان الأسبوع الماضي؛ ما أدى لوقوع فيضانات كبيرة أسفرت عن مصرع 6 أشخاص على الأقل.