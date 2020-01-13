قادة العالم يقدمون واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التعازي من قادة العالم في وفاة السلطان قابوس بن سعيد وكان على رأس المعزين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وكان من بين من قدموا واجب العزاء الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وقيس سعيد الرئيس التونسي، وعبدربه منصور هادي الرئيس اليمني، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا, ونيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق.