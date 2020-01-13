طهران تنفي أي "محاولة" من جانبها "للتكتم على قضية" الطائرة الأوكرانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حطام الطائرة الأوكرانية نفت طهران الاثنين أي محاولة "للتكتم على قضية" إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ الأربعاء قرب العاصمة الإيرانية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي "في هذه الأيام الحزينة، وجهت انتقادات إلى مسؤولي البلاد وسلطاتها. واتهم بعض المسؤولين بالكذب وبمحاولة التكتم على القضية، فيما في الواقع، وبصراحة، لم يحصل ذلك".

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