شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى يبدأ زيارة إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى يبدأ زيارة إلى السودان الإثنين 13 يناير 2020 وكالات وصل إلى الخرطوم اليوم الاثنين، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، حيث كان في استقباله في مطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور الصديق عبد العزيز.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان اليوم الاثنين - أنه من المتوقع أن يلتقي قرقاش مع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، ووكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز.

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