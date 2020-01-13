عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيول تلحق أضرارا بطائرات حربية إسرائيلية متطورة

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

قالت صحيفة إسرائيلية، إن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، ألحقت أضرارا كبيرة، بطائرات حربية متطورة، في قاعدة عسكرية جنوب البلاد.



وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”هآرتس“، اليوم الإثنين، ”تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت، الأسبوع الماضي، بإلحاق الضرر بطائرات مقاتلة ومعدات صيانة في قاعدة للجيش في جنوب إسرائيل، حيث غمرت المخازن وورش الإصلاح“.

وأضافت: ”إضافة إلى ذلك، اضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى إنقاذ الجنود الذين تم إيواؤهم في المنطقة القريبة من الطائرات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات“، وقدرت الصحيفة الخسائر، بعشرات الملايين من الشواقل الإسرائيلية.

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وكانت الأمطار الغزيرة، قد تسببت بسيول في العديد من المدن الإسرائيلية؛ ما أدى لغرق العديد من المنازل والبلدات، ومقتل شخص واحد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قوله إن ”ثماني طائرات حربية إسرائيلية متطورة أصيبت بأضرار“، مشيرا إلى أن ”ثلاثا من الطائرات تعرضت لأضرار جسيمة، بينما أصيبت خمس طائرات بأضرار أقل، ويمكن أن تعود إلى الخدمة في الأسابيع المقبلة“.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: “ كان من الممكن منع هذه الأضرار، لو استعد الجيش للطقس العاصف مقدما“، لافتا إلى أن ”الطائرات التي تم نقلها من المخازن إلى مدارج الطائرات، في القاعدة قبل العاصفة الممطرة، ما زالت سليمة“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض الكشف عن عدد الطائرات المقاتلة المتوقفة في القاعدة التي غمرتها المياه“، منوهة إلى أن ”مياه الأمطار وصلت إلى قمة أجنحة الطائرات، ولم تُسحب الطائرات من المخازن وورش الإصلاح إلا بعد أن تم غمرها، وتعرضت بعض معدات الصيانة لأضرار لا يمكن إصلاحها“، مضيفة أن ”الجيش رفض الإجابة عمّا إذا كانت أي أسلحة، مثل الصواريخ أو القنابل، قد تعرضت لأضرار“.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله: ”بسبب الظروف الجوية القاسية، الأسبوع الماضي، فاضت مجار بالقرب من قاعدة القوات الجوية في الجنوب، وأغرقت بعض أجزاء القاعدة، مما ألحق أضرارا بعدة طائرات، سيتم إصلاحها وإعادتها في الأيام القادمة“.