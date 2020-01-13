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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القضاء الباكستاني يلغي الحكم بإعدام برويز مشرف الإثنين 13 يناير 2020 وكالات ألغى القضاء الباكستاني الإثنين، حكما غيابيا بالإعدام صدر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيرا إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف بالقضية.

وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق): ”تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية، تمّ إلغاء الحكم بكامله“.

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