عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على شبان بدبي تباهوا بتعاطي الحشيش

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

أحالت شرطة دبي في دولة الإمارات مجموعة من الشباب إلى الجهات المختصة؛ بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتباهون بتعاطي ”الحشيش“.

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وأكدت الشرطة عبر حساباتها الرسمية، أنها ألقت القبض على مجموعة من الشباب من جنسيات عربية تظاهروا بتعاطي المخدرات عبر مواقع التواصل، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

وكانت الشرطة قد تابعت مقطع الفيديو المتداول، حيث توصلت إلى هوية من ظهروا فيه، وألقت القبض عليهم خلال ساعات.

وأظهر مقطع الفيديو شابين (من بين المقبوض عليهم) في منطقة جي بي آر، وهما يدخنان سجائر، فيما قال أحدهما إنها تحتوي على مخدر الحشيش.

وقال مصدر أمني، وفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، إن المتهمين أخضعوا للفحص من خبراء الأدلة الجنائية؛ للتأكد مما إذا كانوا متعاطين لأي نوع من المخدرات، وتفاوتت التهم الموجهة إليهم بين التعاطي وترويج المخدرات عبر مواقع التواصل.