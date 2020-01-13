عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المفوضية الأوروبية ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، بوقف إطلاق النار في ليبيا.

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فيما أفادت قناة "العربية"، اليوم، بأن مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا سيعقد في الـ19 من الشهر الحالي، يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ومن المقرر أن تشرف الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ويعني هذا الاتفاق انسحاب القوات التركية من ليبيا، ويتضمن الاتفاق إشرافًا دوليًا على منافذ بحرية وبرية حسبما أفادت مصادر لقناة "العربية"، اليوم الإثنين.

ويتضمن الاتفاق إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني، بموجب الاتفاق، حيث يتكفل الجيش بتأمين آبار النفط والغاز.

وأعلنت الخارجية الروسية، عن عقد لقاء بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، في موسكو اليوم، بمبادرة بمشاركة روسية تركية، وفقا لما أعلنته وكالة "إنترفاكس" الروسية.