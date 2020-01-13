عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يصل مسقط لتقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

وصل قبل قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل ، وغادر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، السعودية، متجها إلى سلطنة عمان، لتقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان العمانى الراحل قابوس بن سعيد.



وكشفت وزارة الخارجية السعودية، فى حسابها على تويتر، أن العاهل السعودى، أناب الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة. وكتبت الخارجية السعودية عبر تويتر :"غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى سلطنة عُمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد"، وتابعت :"خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة".

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربى والإسلامى والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران.

حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

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ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا فى إيران للاشتباه فى كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.

وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح السبت الماضى، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.