اخبار العالم

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة، يوم السبت.

 

Advertisements

وبحسب رويترز، قال المتحدث، اليوم الإثنين: ”هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر“.

 

وأضاف: ”نسعى للحصول على تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا“.

 

وقال المتحدث: ”وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني، اليوم؛ لتقديم اعتراضاتنا القوية“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا