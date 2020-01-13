بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية توقيف سفيرها في طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة، يوم السبت.



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وبحسب رويترز، قال المتحدث، اليوم الإثنين: ”هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر“.

وأضاف: ”نسعى للحصول على تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا“.

وقال المتحدث: ”وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني، اليوم؛ لتقديم اعتراضاتنا القوية“.