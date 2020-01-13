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إصابة 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية في مصادمات ببغداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية في مصادمات ببغداد

الإثنين 13 يناير 2020

إصابة 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية في مصادمات ببغداد

وكالات

أفاد شهود عيان بالعراق، اليوم الاثنين، بإصابة نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، 170كم جنوب شرقي بغداد.

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وقال الشهود، في وسائل إعلام محلية، إن مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في شارع الهورة وساحة الكوت اندلعت، اليوم، استخدمت القوات الأمنية خلالها الغازات المسيلة للدموع، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة، ما أسفر، في حصيلة أولية، عن إصابة 40 من الطرفين بجروح وحالات اختناق.

وذكر الشهود أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وقطعوا الشوارع، وسط هتافات تندد بعنف القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.

وأكد الشهود أن محافظة واسط تشهد إضرابا عن الدوام في الجامعات والمدارس الثانوية، وعدد من الدوائر الحكومية، للمطالبة بالشروع في تشكيل حكومة جديدة ونبذ العنف.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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