عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على تفاصيل اتفاق حفتر والسراج فى موسكو

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

كشفت مصادر دبلوماسية من داخل الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، المقرر توقيع اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، بين القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج.



وبحسب ما أفادت به بوابة افريقيا الإخبارية، فإن الاتفاق يتضمن عشرة نقاط وهى:

- روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا لإشراف على عملية وقف إطلاق النار.

- وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، والاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي.

- إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

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- الهدنة تشمل سحب القوات من الوفاق ومن قوات الجيش الليبي والعودة على الثكنات دون اَي شروط والحل السياسي فقط.

- بعض "الميليشيات المسلحة" ستقوم بتسليم أسلحتها وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا.

- تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق من جهة والبرلمان الليبي، وحفتر من جهة أخرى.

- سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج وان كلا منهم ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

- ستكون هناك مهام الجيش الوطني الليبي أبرزها مكافحة الاٍرهاب والتنظيمات الارهابية وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

- هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة الوفاق ولكن لازالت في مرحلة مبكرة.

- إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الليبي يتولى مهام تأمين آبار النفط والغاز.