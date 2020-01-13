شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يصل إلى سلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله- .

Advertisements وكان في إستقباله لدى وصوله مطار مسقط الدولي، السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.

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