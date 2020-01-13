عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلومبرج: حفتر والسراج يوقعان هدنة في موسكو

الإثنين 13 يناير 2020

وكالات

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية عن أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة "الوفاق" فايز السرّاج سيوقعان هدنة، اليوم الإثنين، خلال لقائهما في العاصمة الروسية موسكو.



ونقلت الوكالة عن مصدرين (لم تحدد هويتهما) وصفتهما بأنهما من كبار المسؤولين المطلعين على القضية، أنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان الليبيان في موسكو ويوقعان هدنة، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانبين بما في ذلك حفتر والسراج سيجريان محادثات في موسكو الإثنين.

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يأتي ذلك في وقت تتعدد فيه خروقات المليشيات التابعة لحكومة السراج لاتفاق وقف العمليات القتالية بالمنطقة الغربية، الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي، السبت، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، قد أعلن، فجر الأحد، خرق مليشيات حكومة فايز السراج قرار وقف إطلاق النار بعد أقل من ساعة من دخوله حيز التنفيذ.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية تحرير مدينة سرت الساحلية بالكامل (شمال) من الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر عليها، موضحة أن عملية التحرير كانت دقيقة.

ويشكل تحرير سرت من قبضة مليشيات الوفاق ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي اندفع بكل ثقله في المدينة الساحلية لتوسيع مناطق نفوذه من مصراتة إلى المدينة الساحلية الاستراتيجية.

واعتبر محللون أن سيطرة الجيش على سرت تمهد الطريق لتحرير مصراتة (غرب) ومن ثم العاصمة طرابلس ونهاية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة.