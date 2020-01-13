كل ما تريد معرفته عن طرق السداد للحصول على وحدات «دار مصر»

بعد إعلان وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ2710 وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن محور الإسكان المتوسط بدار مصر، بمساحات تترواح بين (100 متر 2 إلى 150 مترا 2)، بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات، 15 مايو، العبور، وبرج العرب الجديدة، وبنموذج معماري مميز.

نستعرض أساليب الحجز والسداد وفق ما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

سداد مقدم حجز وقدره 50 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل - دفعة واحدة وغير مجزأ- عند الدفع بإحدى الطرق الآتية:

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

على أن يتضمن التحويل البيانات الآتية:

- اسم المتقدم للحجز رباعيا.

- رقم بطاقة الرقم القومي السارية.

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نظام سداد قيمة الوحدة

1- حال حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز إلى 10% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز، إضافة إلى (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، في الفترة من 18 فبراير وحتى 17 مارس 2020، وبذات أسلوب سداد مقدم الحجز (ACH/ سويفت / تحويل داخلي ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

وحال السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ10%، إضافة إلى (1% مصاريف إدارية +0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني للمشروع.

2- سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري (على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني للمشروع).

3- سداد 15% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

4- باقي ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية:

- يتم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات دون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.

- ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الثلاث سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح إضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

- حال التأخير عن سداد أي دفعة /قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، إضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تحميل المخصص له الوحدة كافة المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.